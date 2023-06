Prigozjin siger Putin imod: Ingen vil overgive sig

- For vi vil ikke have, at landet fortsat lever med korruption, løgne og bureaukrati, siger Prigozjin ifølge BBC.

Konflikten i Rusland, som lørdag ser ud til at vokse time for time, kulminerede for alvor, da Prigozjin fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de kæmper side om side.

Forsvarsministeriet i Rusland kaldte beskyldningerne pure opspind.

Wagner-chefen svarede igen ved at flytte sine soldater tilbage over grænsen til Rusland, hvor de nu ifølge det britiske forsvarsministerium har kurs mod hovedstaden, Moskva.

Prigozjin har sagt helt åbent, at han vil vælte den russiske militærledelse. Han har dog afvist, at han er i gang med et militærkup.