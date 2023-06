Europas største avis vil erstatte flere ansatte med robotter

Det gælder forskellige slags redaktører, korrekturlæsere, og sekretærer.

Kunstig intelligens har i en del år spillet en rolle i journalistikken - eksempelvis gennem stavekontrol og robotgenererede tekster.

Debatten om kunstig intelligens i journalistik og flere andre brancher er dog taget til, efter at teknologien er blevet endnu mere avanceret.

Blandt andet kan chatbotten ChatGPT, der blev lanceret i slutningen af november sidste år, skrive avancerede artikler på blot få sekunder.

Tyske Bild har varslet, at man skal skære avisens udgifter med omkring 100 millioner euro for at kunne sikre fortsat overskud.