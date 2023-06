Norges regering vil åbne farvande for undersøisk minedrift

- Vi har brug for mineraler (i metallerne, red.) for at lykkes med den grønne omstilling, lyder det fra landets energiminister i en pressemeddelelse.

Forslaget møder kritik fra miljøforkæmpere, der advarer mod, at undersøisk minedrift vil true biodiversiteten i økosystemerne.

- Det her er et nyt lavpunkt fra den norske regering. De fortsætter udvindingen af olie i det skrøbelige Arktis, og nu åbner de store havområder op for mineselskaber, siger Frode Pleym, der er leder af den norske afdeling af Greenpeace.