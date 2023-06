Rusland brød menneskerettigheder efter forgiftning af Navalnyj

EMK fremhæver i sin dom, at prøver, der blev taget under Navalnyjs behandling i Tyskland, beviste, at der var tale om en forgiftning.

Forgiftningen skete ved hjælp af nervegiften Novitjok.

Russisk politi iværksatte en form for undersøgelse af sagen. Men den var yderst mangelfuld, fastslår domstolen.

Eksempelvis blev Navalnyj ikke inddraget i efterforskningen.

De undersøgelser, som de russiske myndigheder foretog, kunne ifølge dommen hverken bruges til at fastlægge hændelsesforløbet eller til at finde frem til en gerningsmand.

Der er således heller aldrig nogen, der er blevet dømt for forgiftningen.

Efter forgiftningen var Navalnyj i koma og blev lagt i respirator. Han kom sig siden og rejste tilbage til Rusland.