Dermed formåede Sunak ikke bare at fremhæve Storbritanniens betydning i Nato-sammenhæng, men også mellem linjerne at fremhæve, hvordan Danmark først netop har annonceret, at det vil imødekomme Nato’s krav om at leve op til kravet om at bruge 2 pct. af sit bnp på militæret om nogle år. En stigning der også tæller milliarddonationer til Ukraine med i regnskabet.

Det hele sker lige forud for at Mette Frederiksen mandag aften mødes med Joe Biden i kølvandet på, at både norske såvel som amerikanske medier sat Mette Frederiksen i forbindelse med Nato-jobbet. Selv har hun afvist at være kandidat til jobbet, hvilket står i modsætning til Wallace, der åbent har vist interesse for det.

Ifølge britiske medier vil Sunak også forsøge at lobbye direkte for Wallace som ny generalsekretær, når han senere på ugen mødes med Joe Biden.