EU-Parlamentets største gruppe siger nej til naturgenopretning

Man risikerer, at der ikke bliver nok plads til at opstille vindmøller og solceller, lyder regeringens bekymring.

Hverken argumentet om fødevareproduktion eller vedvarende energi har dog hold i virkeligheden, siger Enhedslistens ene mand i EU-Parlamentet, Nikolaj Villumsen.

- Det er en fuldstændig absurd skræmmekampagne. EPP forsøger at forhindre, at der overhovedet kommer en lovgivning på det her område. Det er ren valgkamp, siger han.

Valget til EU-Parlamentet bliver afholdt næste år. Hvis EU-Parlamentet skrotter loven om naturgenopretning, kan kommissionen vælge at fremsætte et nyt, revideret forslag.

Men det vil tage tid, og formentlig vil loven i så fald ikke kunne nå at blive vedtaget før valget.

Det vil være katastrofalt, siger Nikolaj Villumsen. Ikke blot for miljøet og klimaet, men også for landbruget og fiskeriet.

- Det danske landbrug kæmper med næb og kløer for at undgå mere regulering. Virkeligheden er bare, at selvsamme landbrug er afhængig af, at vi har eksempelvis bier til at bestøve planter, siger politikeren.

EU-Parlamentets miljøudvalg, som står for den primære behandling af lovforslaget, har endnu ikke givet sin mening til kende. Det forventes at ske ved en afstemning i midten af juni.