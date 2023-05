Den 20. marts vedtog EU’s 27 medlemslande en klar målsætning.

I løbet af et år ville man donere 1 mio. artillerigranater og missiler til Ukraines kamp imod de russiske besættelsesstyrker.

Indtil for få dage siden lød det bag lukkede døre i Bruxelles, at man kun havde fået leveret imellem 46.000 og 62.000 granater på to måneder.