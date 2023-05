Fem mænd dømmes for Tysklands største smykkekup nogensinde

En tysk domstol har tirsdag idømt fem medlemmer af en bande domme på op til seks års fængsel for at stå bag det største smykketyveri i Tysklands historie.

Under et indbrud i museet Grünes Gewölbe (”Den Grønne Hvælving”) i Dresden i 2019 slap tyvene væk med smykker, der under retssagen har været prissat til over 840 millioner kroner.