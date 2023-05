Ukraine: Vi har nedskudt alle raketter under stort russisk angreb

Serhij Popko, lederen af Kyivs militære administration, kaldte tidligere på morgenen angrebet usædvanligt.

- Det var helt exceptionelt i sin tæthed, skriver han på Telegram.

Sirener og eksplosioner begyndte at lyde omkring klokken 03.30 natten til tirsdag (02.30 dansk tid).

De første meldinger om angrebet kom fra Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko.

- Luftforsvarssystemer arbejder mod mål, skrev han på Telegram.

Han uddybede senere, at der i to af Kyivs distrikter var en særlig fare for faldende vragrester.

Ukraines raketforsvar er blevet betydeligt opgraderet de seneste måneder. Det har blandt andet modtaget og er ved at modtage avancerede luftværnssystemer fra USA samt Frankrig og Italien.