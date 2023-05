En 27-årig tysk sygeplejerske, der er blevet kendt som Mario G., er ved en domstol i München blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt to patienter ved at give dem ikkeordinerede lægemidler.

Han er også dømt for seks drabsforsøg.

Mario G. har under retssagen forklaret, at han ville have ro til at sove på sine vagter.