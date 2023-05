- Vi vurderer, at alene siden december har Rusland haft over 100.000 dræbte og sårede. Blandt dem er over 20.000, der er dræbt i kamp, hvoraf knap halvdelen var Wagner-soldater, siger Kirby.

- De tal er virkelig lamslående, tilføjer han.

Til sammenligning peger talsmanden på, at det er tre gange så stort et tab, som USA led i slaget om Guadalcanal under Anden Verdenskrig, som var et vendepunkt i kampen om kontrol over Stillehavet.

Det private militære firma Wagner-gruppen har blandt andet rekrutteret indsatte i Ruslands fængsler.

De fik et tilbud om at blive løsladt, hvis de til gengæld ville kæmpe i Ukraine i et halvt år.

Kirby afviser at sige noget om, hvor store tab Ukraines hær menes at have lidt i og omkring Bakhmut.