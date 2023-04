03/04/2023 KL. 17:00

Konservativ karrierepolitiker tager magten fra Marin

Tæt løb i det finske valg giver nu udsigt til svære regeringsforhandlinger. Den konservative stemmevinder Petteri Orpo må bejle til enten den detroniserede Sanna Marin eller et nationalistparti for at danne flertal.