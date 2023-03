Tyskland og Italien vil kæmpe mod udfasning af forbrændingsmotor

De to store billande Tyskland og Italien vil kæmpe for at bevare forbrændingsmotoren.

Det fastslog Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og Italiens premierminister, Giorgia Meloni, da de torsdag ankom til EU-topmødet i Bruxelles.

- Der er nogle teknologier, hvor Italien og Europa har et forspring. At binde os til teknologier, hvor udlandet har en fordel, er ikke godt for vores konkurrenceevne, siger Giorgia Meloni.