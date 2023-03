27/03/2023 KL. 11:30

Danmark går med i retssag mod Ungarn og øger presset på omstridt Viktor Orbán

Den danske regering er med et usædvanligt skridt gået aktivt ind i en retssag mod et andet EU-land i et dramatisk værdiopgør om en lov, som bl.a. forbyder undervisning om homoseksuelle.