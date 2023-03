Han rejste sig, sværgede på bibelen og forsikrede, at han ville fortælle sandheden og kun sandheden.

»Jeg løj ikke,« lød det fra Boris Johnson. »Hånden på hjertet – jeg løj ikke.«

Under den den godt tre timer lange historiske høring onsdag, hvor den tidligere premierminister blev grillet af det britiske parlaments privilegieudvalg i ”partygate”, var det dog svært for mange ikke at se hans forsikringer som andet et forsøg på at redde sig ud af sit livs største politiske krise.