22/03/2023 KL. 11:53

En slettet linje satte gang i balladen: Onsdag kæmper Boris Johnson for sit politiske liv

En historisk høring i det britiske parlament i dag kan blive skæbnesvanger for Boris Johnson, Storbritanniens kontroversielle tidligere premierminister, der kan blive smidt ud af parlamentet for at have løjet og udvist »foragt«.