Granskning: Londons politi er institutionelt sexistisk

Baggrunden for granskningen er drabet på 33-årige Sarah Everard i marts 2021. En betjent fra politiet i London har senere fået en livstidsdom for at have voldtaget og dræbt hende. Sagen rystede store dele af Storbritannien og satte fokus på kulturen i hovedstadens politistyrke.

- Der er institutionel racisme, sexisme og homofobi inde i organisationen, når det kommer til, hvordan betjente og personale behandles og udenfor organisationen, når det kommer til, hvordan lokalsamfund kontrolleres, lyder det i rapporten.

Rapporten konkluderer, at politiet ”svigter kvinder og børn”.