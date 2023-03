Norge har indgået en aftale om at købe seks Seahawk-helikoptere for et beløb svarende til knap otte milliarder kroner.

Det oplyser landets forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Helikopterne, der forventes leveret mellem 2025 og 2027, skal bruges til at styrke landets tilstedeværelse i Norden, lyder det.