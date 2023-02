Politi fjernede samiske aktivister fra norsk ministerium

Hun skulle efter planen have mødtes med aktivisterne inde i ministeriet søndag aften, men blev af sikkerhedshensyn nægtet adgang.

I stedet vil Thunberg slutte sig til en demonstration uden for Olie- og Energiministeriet mandag morgen. Her planlægger aktivister at spærre alle indgange til bygningen og forhindre ansatte i at komme på job.

Demonstrationen er arrangeret af NSR-Nuorat og Natur og Ungdom.