Her blev han skudt for øjnene af sin lille søn på et sportsanlæg, hvor han træner et ungdomshold i fodbold.

Ifølge politiet affyrede de to bevæbnede mænd adskillige skud.

Nordirsk politi oplyser lørdag aften, at det har anholdt en 71-årig mand i Omagh i henhold til terrorlovgivningen.

Manden er den sjette person, der er blevet anholdt i sagen. Fem andre mænd i alderen 22, 38, 43, 45 og 47 år er allerede i politiets varetægt.

Politiet har mistanke om, at mændene kan have forbindelse til den paramilitære gruppe The New IRA.