Storbritannien vil træne ukrainske piloter mens EU-lande tøver

Storbritannien har åbnet for træning af ukrainske piloter. Det er et vigtigt skridt for Ukraine på vejen til at få kampfly.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på et pressemøde i Bruxelles torsdag.

Forud for mødet i Bruxelles har Zelenskyj lagt vægt på at få øget adgang til langtrækkende våben og kampfly for at kunne bekæmpe en forventet forårsoffensiv fra Rusland.