Rasmus Paludan, der både har dansk og svensk statsborgerskab, har i et interview med Jyllands-Posten tidligere på ugen fortalt, at det var »nogle svenskere«, der foreslog, at han kunne komme og demonstrere foran den tyrkiske ambassade.

Siden er det kommet frem, at det var en svensk journalist, der betalte for, at demonstrationen kunne finde sted.

Manden hedder Chang Frich og ejer det svenske højrefløjsmedie Nyheter Idag, og han er programleder på Sveriges Demokraternes webkanal Riks.

Han bekræfter i et mailinterview med Jyllands-Posten, at han tog initiativ til demonstrationen og uddyber nu, hvordan ideen opstod.