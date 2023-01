11/01/2023 KL. 14:45

Rusland hævder storsejr: Men det er det »ret beset ikke«, vurderer militæranalytiker

Den russiske privatmilits Wagner-gruppen pralede tirsdag af, at den har erobret den ukrainske by Soledar. Ifølge militæranalytiker Claus Mathiesen er det dog ikke noget at prale af - hvis det overhovedet er sandt.