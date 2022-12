Stor redningsaktion i gang efter lavine i Østrig

De befandt sig i det område, hvor lavinen ramte, men slap fra den.

Yderligere en person er reddet ud af snemasserne. Vedkommende er kvæstet.

Redningsmandskab leder fortsat efter to formodede ofre med hjælp fra hunde og lommelygter. Tidligere på søndagen var der også taget helikoptere i brug for at finde de savnede.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om de to savnede personers identitet eller nationalitet.

Omkring 100 mennesker deltager i eftersøgningen efter overlevende. Redningsmandskab har bedt om pandelamper, så arbejdet kan fortsætte i mørket, skriver det østrigske nyhedsbureau APA.