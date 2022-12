Beskyldninger om manglende forhandlingsvilje fløj over Den Engelske Kanal, og et kontroversielt lovforslag, der giver den britiske regering ret til at annullere en central del af den brexitaftale, man godkendte for to år siden, strøg igennem Underhuset.

Nu er lovforslaget pludseligt sat uofficielt på pause, forhandlingerne genoptaget, og en løsning virker inden for rækkevidde.