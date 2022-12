EU-top tror på Rumænien og Bulgarien i Schengen til næste år

- Vi har diskuteret Bulgarien og Rumæniens optagelse i Schengen. Jeg oplever et politisk engagement i at gøre fremskridt, og jeg er optimistisk i forhold til at det lykkes i 2023.

Sådan lyder det fra EU-præsident Charles Michel på et pressemøde efter EU-landenes topmøde torsdag i Bruxelles. Dermed lægger han op til et nyt forsøg på at få de to østeuropæiske lande med i Schengen-grænsesamarbejdet.