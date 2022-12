Panavia Tornado-flyene blev introduceret i det tyske luftvåben for over 40 år siden

F35-kampfly er samme fly, som Danmark har valgt at købe foreløbigt 27 af. Det er det største militære indkøb i dansk forsvarshistorie.

Lockheed Martins F-35 bliver anset for at være verdens mest avancerede kampfly. Dets form og særlige belægning gør det vanskeligt at opdage med radar.

Den tyske regering har med planerne opgivet tidligere bekymringer om, at køb af F-35-kampfly kunne modarbejde landets planer om at bygge et fælles europæisk kampfly med Frankrig.

Det er da også tidligere blevet påpeget, at mange af forsvarsalliancen Natos partnere i Europa benytter sig af flyet, der desuden også er i stand til at tale med andre flymodeller under missioner.