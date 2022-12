EU-lande vil lade fiskere fange flere torsk i Nordsøen

- Søndag forhandlede vi og nåede frem til første udkast til en aftale. Det præsenteres mandag for ministrene.

- Jeg mener, at udkastet er en god start i forhold til at nå en aftale, så fiskerne kan begynde at fiske den 1. januar 2023 i overensstemmelse med de nye regler og vilkår, siger Zdenek Nekula.

Han understreger, at ministrene vil fortsætte forhandlingerne mandag ”så længe, det er nødvendigt for at nå en aftale”.

Dermed kan der være en lang aften i vente for ministrene. Og for de danske fiskere, der er afhængige af aftalen for at kunne planlægge fiskeriet fra 1. januar 2023.