Udsigt til masseaflysninger af fly i britiske lufthavne kan ødelægge juleferien for hundredtusinder af rejsende, hvis det ikke i de kommende dage lykkes at afværge en strejke blandt paskontrollører, advarer analysefirmaet for luftfart Cirium.

Omkring 1.000 pasbetjente fra det britiske grænsepoliti Border Force har varslet strejker i dagene omkring juleaften og op til nytårsaften. Cirium skønner, at omkring 600.000 af de godt to millioner passagerer på godt 10.000 fly i perioden risikerer at få aflyst deres rejse.