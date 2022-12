Siden da har Sverige imidlertid fået en ny regering, der har lagt en hårdere linje overfor PKK. Herunder Sveriges nye udenrigsminister, Tobias Billström, der har kaldt PKK for »en terrororganisation.«

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har sået tvivl om, hvorvidt mistænkte kan udleveres til Tyrkiet uden risiko for, at de bliver tortureret. Hvis der er risiko for det, må Sverige ifølge svensk og international lovgivning ikke udlevere personerne.

I oktober blev Tobias Billström spurgt om netop det af det svenske nyhedsbureau TT.

Her svarede Tobias Billström, at Sverige har et sikkert og velfungerende retssystem, der er i stand til at vurdere personer, der har indgivet asylansøgninger eller personer, der har begået kriminalitet på Sveriges område. Han forklarede også, at diplomati, samtale og dialog var »alfa og omega« i sådanne sammenhænge.