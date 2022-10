Sveriges tidligere statsminister Magdalena Andersson overlevede med et snævert flertal et mistillidsvotum, da hun lovede det kurdiske riksdagsmedlem Amineh Kakabaveh at samarbejde med kurderne i Tyrkiet.

Det viste sig at være et problem for Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, som mistænker især Sverige for at være blevet et hellested for PKK-medlemmer og andre samarbejdsgrupper.

PKK er den væbnede gren af Det Kurdiske Arbejderparti. Organisationen er på både USA’s og EU’s liste over terrororganisationer.

Ud over at samarbejde med Tyrkiet i bekæmpelsen af organisationen lovede Sverige at tage stilling til Tyrkiets forestående anmodninger om udleveringer af ”terrormistænkte”.