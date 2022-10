Den konservative premierministerkandidat Penny Mordaunt fastholder søndag, at hun går efter at vinde kampen om at erstatte Liz Truss.

Det sker, på et tidspunkt hvor der spekuleres kraftigt i, at den tidligere premierminister Boris Johnson vil gå efter et uventet comeback.

Også tidligere finansminister Rishi Sunak ventes at gå efter posten.