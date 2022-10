Johnson flyver fra Caribien til London kort før formandsvalg

Tidligere premierminister Boris Johnson er på et fly på vej fra Den Dominikanske Republik til Storbritannien, mens rygterne svirrer om hans mulige kandidatur til den konservative formandspost - og dermed også premierministerposten efter Liz Truss.

Det skriver britiske Sky News sent fredag aften. Mediet bringer også et billede af Johnson om bord på et fly på vej til London-lufthavnen Gatwick.