Sunak har taget føringen i kampen om at blive britisk premierminister

En kandidat skal nomineres af mindst 100 konservative parlamentsmedlemmer for at kunne komme i betragtning.

Hvert af de 357 konservative medlemmer af Underhuset har én stemme. Det betyder, at der højst kan være tre kandidater i alt.

Fra flere sider har der lydt kritik af, at Boris Johnson kan være på vej til at gøre politisk comeback.

Noget af kritikken kommer fra Liberaldemokraternes leder, Ed Davey. På Twitter kalder han det ”en fornærmelse mod den britiske befolkning”.

- For nogle måneder siden sagde konservative parlamentarikere, at Boris Johnson ikke var egnet til at lede landet. Nu vil mange sende denne løgner og lovbryder tilbage i nummer 10, skriver han med henvisning til adressen på premierministerboligen i Downing Street.