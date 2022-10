Prins Harry og Elton John sagsøger Daily Mail

Ifølge det amerikanske medie Variety mener gruppen, at de er ofre for ”afskyelig kriminel aktivitet og grove brud på privatlivets fred”.

Kendisserne anklager blandt andet Associated Newspaper for at have hyret privatdetektiver til at aflytte deres biler og hjem og betalt politiet for intern viden.

Udgiveren skulle også have fået adgang til bankkonti og finansielle transaktioner ”gennem ulovlige midler og manipulation”, skriver Variety.

Associated Newspaper afviser torsdag aften anklagerne.