Menneskeretsdomstol får første kvindelige præsident

Her afløser hun islandske Robert Spano, der hidtil har beklædt embedet.

I et tidligere interview med The Irish Times har O’Leary udtalt, at krigen i Ukraine tjener som en påmindelse om betydningen af domstolen.

- Rettens eksistensberettigelse er at sikre, at Europa ikke genoplever fortidens rædsler, sagde hun i sommers til The Irish Times.

Síofra O’Leary varetager stillingen som domstolens præsident for en periode på tre år.

Menneskerettighedsdomstolen, der holder til i Strasbourg, skal sikre, at Europarådets medlemsstater overholder deres forpligtelser i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention.