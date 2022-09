»Det er vigtigt for mennesker at kunne slappe af med venner og familie,« sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, da han lørdag i anledning af Moskvas 875 års jubilæum indviede et stort pariserhjul i en af byens parker, mens han understregede over for de mange fremmødte moskovitter, at den nyopførte 140 meter høje forlystelse, var langt bedre og større end noget europæisk pariserhjul.