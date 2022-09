Men efter at krigen mellem Rusland og Ukraine har medført mangel på gas og høje energipriser, har fokus ændret sig.

- Vi har en del usikre omstændigheder, og sommeren har forværret det betydeligt med tørken, siger den tyske økonomiminister, Robert Habeck, mandag ifølge Reuters.

Han frygter dog ikke på nuværende tidspunkt, at Tyskland vil stå over for en reel energikrise i løbet af vinteren.

De to atomkraftværker skal da også udgøre en form for reserve frem til april 2023, hvor det herefter er planen, at de skal lukkes, lyder det.