Ukraine vil eksportere elektricitet til Tyskland

Ukraine planlægger at støtte Tyskland i landets bestræbelser på at gøre sig uafhængig af Ruslands energi. Det skal ske ved at sende Ukraines egen overskydende elektricitet til forbundsrepublikken.

Det siger den ukrainske premierminister, Denys Sjmyhal.

- For øjeblikket eksporterer Ukraine sin elektricitet til Moldova, Rumænien, Slovakiet og Polen. Men vi er parate til at ekspandere vores eksport til Tyskland, siger Shmyhal og tilføjer: