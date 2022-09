Et barn døde i juni nord for Lissabon, fordi der ikke var nogen fødselslæger til at hjælpe moderen, da hun fik veer, og i august måtte en anden gravid kvinde skifte hospital to gange. Hun tilbagelagde i den forbindelse i alt 150 km, mens hun havde veer.

Børnedødeligheden er vokset til den højeste siden 2018, og en månedlang sundhedskrise har lukket akutmodtagelser i hele landet og sat barselsbehandlingen under et ekstremt pres.