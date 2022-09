07/09/2022 KL. 11:45

For abonnenter

De kaldes racister og det, der er værre. Men deres højborg styres af en jovial krejler

Sverigedemokraterne styrer mod ny fremgang ved Rigsdagsvalget på søndag. Efter i årevis at have være set som en paria accepteres partiet i dag som borgerligt støtteparti, hvilket måske for første gang i otte år fører til en borgerlig regering. For at forstå partiet skal man forstå en krejler fra højborgen Örkelljunga.