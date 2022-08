Aldrig har en løsgænger haft så megen magt.

Og aldrig før er det sket, at en politiker, som både har været kongemager og har reddet en regering fra at falde, har fået så spektakulær en hovedrolle i et valg til det svenske parlament. Ovenikøbet uden selv at genopstille ved valget den 11. september.

Men fortællingen om kurderen Amineh Kakabaveh, der har siddet i Rigsdagen i 14 år, er også ganske usædvanlig. Det understreger ikke mindst to fotos, som står i skarp kontrast til hinanden.