Schweiz skal holde folkeafstemning om indkøb af F-35-fly

Så snart myndighederne har godkendt underskrifterne, skal den schweiziske regering sætte en dato for en afstemning.

- Initiativet drejer sig udelukkende om selve flytypen, siger alliancen.

Den tilføjer, at ”initiativet trækkes tilbage”, hvis en anden type bliver valgt.

Schweiz’ regering blev i juni enig med den amerikanske producent Lockheed Martin om at købe 36 kampfly af typen F-35A.

Aftalen blev indgået efter en snæver folkeafstemning i september 2020. Det var her, at det schweiziske militær fik grønt lys til at købe nye kampfly for seks milliarder schweiziske franc. Det svarer til cirka 46 milliarder kroner.