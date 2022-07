Den ukrainske ambassadør siger, at muligheden er ”meget brugbar”.

- Så jeg er taknemmelig for, at Morten Bødskov nævnte det. Vi er klar til at samarbejde om det og andre ting også, siger Mykhailo Vydoinyk.

Han vil ikke gå i detaljer om, hvorvidt der er diskussioner om træning med Danmark eller træning af ukrainske soldater generelt.

Men Ukraine er i fortsat tæt kontakt med Danmark om støtte og hjælp, fortæller han.

- Jeg forsøger at blive ved med at minde om, at vi har brug for mere og mere.