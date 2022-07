- På en måde er det, det russiske militær har gjort, at trække sig tilbage til en mere behagelig måde at føre krig på. De bruger deres overtag og langtrækkende våben til at ødelægge ukrainske mål og kompensere for svagheder i mandskabet, som de stadig kæmper med, siger Burns.

Ifølge Sergej Lavrov vil de russiske mål i Ukraine blive yderligere udvidet, hvis Vesten giver langtrækkende våben til Ukraines regeringsstyrker.