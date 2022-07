Morten Bødskov påpeger, at Danmark tidligere har været til stede i Ukraine og trænet soldater under en britiskledet operation kaldet Orbital. Den startede i 2015.

- Så vi har masser af erfaring med det ukrainske forsvar, deres ledelse og deres soldater.

Konkret kan Danmark bidrage med eksempelvis træning i ledelse, hvordan man begår sig i lokalsamfund, militærstruktur og hierarkier, lyder det.

- Det er alt det, som Danmark kan, og som vi har årtiers erfaring med, siger Morten Bødskov.

Han har onsdag været til møde i en amerikanskledet koalition til støtte af Ukraine.

- Der kom det ud af det, at hjælpen til Ukraine nu går ind i en ny fase. Det gør den på den korte bane og den lidt længere bane. På den korte bane handler det om nu, at Ukraine får en ny form for våbenhjælp.