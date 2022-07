Den politiske krise er brudt ud på et tidspunkt, hvor det forgældede Italien, som er den tredjestørste økonomi eurozonen efter Tyskland og Frankrig, har problemer med den stigende rente.

Draghi er Italiens sjette premierminister på et årti, og han er blevet opfattet som en garant for, at italienerne ville respektere de gældende betingelser for lån og afdragsaftaler. Hvis han forsvinder fra regeringskontorerne, vil det skabe ny usikkerhed.

Det var efter et partimøde onsdag aften, at Femstjernebevægelsen meddelte, at partiet ikke ville dukke op ved en afstemning i Senatet om en støttepakke til befolkningen grundet stigende leveomkostninger og forhøjede energipriser. Partiet ønskede en større og mere omfattende støttepakke.