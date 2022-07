Italiens premierminister Mario Draghi går af i regeringskrise

- Jeg meddeler hermed, at jeg i aften vil indgive min afskedsbegæring til præsidenten, siger Draghi og tilføjer:

- De nødvendige betingelser for at fortsætte med koalitionsregeringen er ikke længere til stede. Den tillidspagt, som regeringen var baseret på, er væk.

Draghi vandt tillidsafstemningen tidligere torsdag i Senatet, som gjaldt en støttepakke til befolkningen på grund af stadigt stigende priser. Men Femstjernebevægelsen var fraværende ved afstemningen.

Det var efter et partimøde onsdag aften, at Femstjernebevægelsen meddelte, at partiet ikke ville dukke op ved afstemningen, fordi det mente, at støttepakken til stigende leveomkostninger og forhøjede energipriser skulle være større.