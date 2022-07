Rusland har udstedt flere end 10.000 pas i besat by

Der har tilmed været snak fra den militære administration om, at man i løbet af sommeren planlægger at afholde en folkestemning om, hvorvidt Kherson skal indlemmes i Rusland.

Ukraine kritiserede mandag Ruslands præsident, Vladimir Putin, for at have gennemført en lov, som gør det nemmere at udstede russiske pas til indbyggere i besatte ukrainske byer.