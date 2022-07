Samtidig med at Rusland nu har kontrol over hele Luhansk-regionen i det østlige Ukraine, lægger regeringen i Kyiv an til en storstilet modoffensiv mod de russiske styrker.

Planerne er ret fremskredne, hvis man skal tro forsvarsminister Oleksii Reznikov. I et interview med The Sunday Times siger han, at op mod en million ukrainske